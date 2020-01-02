Компьютеры научились распознавать рак лучше врачей

По статистическим данным Американского онкологического общества, врачи не диагностируют каждый пятый случай онкологии молочной железы. Так, в результате исследования ученые установили, что компьютеры способны выдавать куда лучший результат.

Сообщается, что точность системы как минимум имеет аналогичные, высококвалифицированным врачам-рентгенологам, показатели. Более того, ряд случаев продемонстрировал, что алгоритм может и превосходить результаты врачей: на 5,7% согласно исследования в США и на 1,2% в ходе эксперимента, проведенного в Великобритании.