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Компьютеры научились распознавать рак лучше врачей
Речь об онкологии молочной железы
Журнал Nature опубликовал результаты нового исследования, в рамках которого ученые из Имперского колледжа Лондона и Британской национальной службы здравоохранения, в сотрудничестве с исследователями технологической компании DeepMind, проанализировали эффективность системы, основанной на работе искусственного интеллекта, выявлять рак груди.
По статистическим данным Американского онкологического общества, врачи не диагностируют каждый пятый случай онкологии молочной железы. Так, в результате исследования ученые установили, что компьютеры способны выдавать куда лучший результат.
Сообщается, что точность системы как минимум имеет аналогичные, высококвалифицированным врачам-рентгенологам, показатели. Более того, ряд случаев продемонстрировал, что алгоритм может и превосходить результаты врачей: на 5,7% согласно исследования в США и на 1,2% в ходе эксперимента, проведенного в Великобритании.