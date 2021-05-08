Компьютеры научились распознавать сарказм в интернете

Разработкой детектора сарказма занялись специалисты компьютерных наук из Университета Центральной Флориды. Они отметили, что соцсети выступают в роли преобладающей формы общения для людей и компаний, которые сфокусированы на продвижении и продаже своих товаров и услуг. Для успеха компании, как отметили специалисты, важно правильно понимать и реагировать на отзывы своих потребителей.

Этим и обусловлена необходимость детектора сарказма. Для этого исследователи реализовали методику, способную точно выявлять сарказм в текстах в сети. Основана она на автоматизированном процессе определения эмоций.

“Сарказм не всегда легко распознать в разговоре, поэтому вы можете представить, что компьютерной программе в тексте сделать это еще сложнее. Мы разработали интерпретируемую модель глубокого обучения — она помогает идентифицировать важные саркастические слова из входного текста, а рекуррентные блоки изучают зависимости между этими словами, чтобы лучше классифицировать текст”, — поделились исследователи.