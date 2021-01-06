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Компьютеры научились рисовать любые картинки по текстовому описанию

А также классифицировать и определять предметы по тексту
Специалисты OpenAI разработали сразу две нейросети. Одна из них способна рисовать любые картинки по текстовому описанию, тогда как вторая может определять предметы и классифицировать их, полагаясь на описание.

Нейросеть, которую обучили рисовать картинки по описанию, назвали DALL-E. Что интересно, компьютер не ищет по описанию изображения в интернете, а самостоятельно создает их. К примеру, вот что DALL-E выдает по запросу “кресло в форме авокадо”.

Запрос "кресло в форме авокадо"

Однако стоит отметить, что все запросы необходимо вводить на английском языке, поскольку только его нейросеть способна обрабатывать.

Запрос "иллюстрация молодой редис в пачке выгуливает собаку"

Что касается второй нейросети, представленной OpenAI, ее назвали CLIP. Она предназначена для классификации картинки по описанию. К слову, описание должно быть на английском языке.