Компьютеры научились рисовать любые картинки по текстовому описанию

Нейросеть, которую обучили рисовать картинки по описанию, назвали DALL-E. Что интересно, компьютер не ищет по описанию изображения в интернете, а самостоятельно создает их. К примеру, вот что DALL-E выдает по запросу “кресло в форме авокадо”.