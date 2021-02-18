Компьютеры научились создавать картинки по стихам

На опубликованном видео компьютер создает анимационные картинки, взяв за основу стих “В мрачной середине зимы”, написанный английской писательницей XIX века Кристиной Россетти. У искусственного интеллекта получаются анимации с низким разрешением. Причем очевидно, что компьютер пытается уловить настроение стихотворения, выдавая мрачный визуал. Что интересно, на некоторых строчках ИИ буквально показывает то, о чем говорится в произведении.

Для того, чтобы из слов получалось видео аниматор воспользовался библиотекой Story2Hallucination. В то же время, для аудиосоставляющей этого видео был использован инструмент vo.codes.

Нескольким ранее мы писали о еще одном необычном искусственном интеллекте. Так, стартап CopyAI реализовал онлайн-инструмент для создания любовных писем.