Компьютеры научились успешно выявлять черепно-мозговые травмы

Так, исследователями был клинически подтвержден и протестирован искусственный интеллект на больших наборах компьютерных томографов, в результате чего было установлено, что он способен успешно обнаруживать и дифференцировать различные типы поражений головного мозга.

Сообщается, что исследователи создали инструмент машинного обучения на основе искусственной нейронной сети. В его базу было внедрено более 600 различных компьютерных томограмм, на которых представлены поражения головного мозга разных размеров и типов. Так, в результате искусственный интеллект научился определять черепно-мозговые травмы, основываясь на изображениях.