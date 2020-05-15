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Компьютеры научились успешно выявлять черепно-мозговые травмы
Осталось ли еще что-то, чего не может сделать искусственный интеллект?
Издание The Lancet Digital Health опубликовало результаты нового исследования ученых из Университета Кембриджа и Имперского колледжа Лондона, в котором сообщается о том, что компьютеры научились успешно выявлять черепно-мозговые травмы.
Так, исследователями был клинически подтвержден и протестирован искусственный интеллект на больших наборах компьютерных томографов, в результате чего было установлено, что он способен успешно обнаруживать и дифференцировать различные типы поражений головного мозга.
Сообщается, что исследователи создали инструмент машинного обучения на основе искусственной нейронной сети. В его базу было внедрено более 600 различных компьютерных томограмм, на которых представлены поражения головного мозга разных размеров и типов. Так, в результате искусственный интеллект научился определять черепно-мозговые травмы, основываясь на изображениях.