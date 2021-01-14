Наука и технологии
Сегодня 17:36
Компьютеры научились выявлять политические взгляды людей по фото
С точностью до 72%
Американские ученые Стэнфордского университета разработали разработали алгоритм, способный выявлять политические взгляды людей, основываясь лишь на фотографиях. Компьютер справляется с задачей с точностью до 72%.
Для обучения алгоритма психолог из Стэнфордского университета Майкл Косински эксплуатировал фотографии более млн жителей США, Канады и Великобритании. Отмечается, что все изображения были взяты из открытых источников, в частности, из социальной сети Facebook и сервисов для знакомств. Помимо прочего компьютер оснастили и другой информацией о людях, включая пол, возраст и политическими взглядами.
В результате, на базе фотографий, были зафиксированы 2000 признаков, которые присущи людям с определенными политическими взглядами. На данный момент компьютер способен определять лишь две политические ориентации - либерализм и консерватизм.