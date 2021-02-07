Компьютеры научились выявлять вероятность смерти от COVID-19

Эту способность искусственного интеллекта можно будет использовать в больницах для предсказания количества больных, нуждающихся в респираторе. Кроме того, компьютеры могут помочь определиться и с тем, каких людей стоит привить первыми. Известно, что обучали искусственный интеллект с помощью данных о показателях здоровья порядка 3944 датских пациентов с COVID-19.

”Компьютер никогда не сможет заменить оценку врача, но он может помочь врачам и больницам сразу увидеть много пациентов, инфицированных COVID-19, и установить текущие приоритеты”, - считает профессор Мэдс Нильсен с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета.