Наука и технологии
Сегодня в 07:50
Компьютеры научились выявлять вероятность смерти от COVID-19
С точностью до 90%
Издание WiseNews, ссылаясь на исследование ученых Копенгагенского университета, опубликовало материал, в котором сообщается о том, что компьютеры научились выявлять вероятность смерти от коронавирусной инфекции. Так, люди могут с точностью до 90% узнать, умрут ли они от этой болезни.
Эту способность искусственного интеллекта можно будет использовать в больницах для предсказания количества больных, нуждающихся в респираторе. Кроме того, компьютеры могут помочь определиться и с тем, каких людей стоит привить первыми. Известно, что обучали искусственный интеллект с помощью данных о показателях здоровья порядка 3944 датских пациентов с COVID-19.
”Компьютер никогда не сможет заменить оценку врача, но он может помочь врачам и больницам сразу увидеть много пациентов, инфицированных COVID-19, и установить текущие приоритеты”, - считает профессор Мэдс Нильсен с факультета компьютерных наук Копенгагенского университета.