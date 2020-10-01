Компьютеры, ноутбуки и другие устройства продаются со скидками до 50%

Так, смартфон Xiaomi Redmi Note 9S в модификации на 64 ГБ можно ухватить за 13 990 рублей, тогда как в обычное время эта модель продается за 17 990 рублей.

В то же время, за 16 990 рублей вместо прежних 19 990 рублей можно доступен робот-пылесос ROBOROCK Vacuum Cleaner E4. Также со скидками можно приобрести ряд компьютеров, в числе которых IRU Office 315, RU Office 312 и прочие.

Отметим, что для товаров без отметки “Уже со скидкой”, предусмотрен промокод “VIGODA”, который снижает стоимость. Сама акция является временной и закончится через три дня. Ознакомиться с полным списком устройств можно по этой ссылке.