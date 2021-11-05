Компьютеры обучили выявлять суицидальные мысли у подростков

Результаты соответствующей научной работы опубликованы в издании PLOS ONE. В рамках исследования ученые собрали данные опросов более чем 179 тысяч старшеклассников с 2011 по 2017 годы.

Отметим, что опросы были организованы с целью выявления потребления наркотиков и определения психического состояния подростков. Исследователи же, в свою очередь, создали модель и обучили с помощью этой информации выявлять, говорят ли ответы подростка о наличии у него склонности к суициду. Точность компьютера в этом достигла 91%.