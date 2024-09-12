Компьютеры по всему миру начнут ломаться в 2100 году

Через 76 лет компьютерные программы могут столкнуться с глобальным сбоем из-за упрощённого учёта времени и особенностей високосных годов. Об этом сообщил Даниил Ефимов, руководитель Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС. Проблема заключается в том, что некоторые программы могут неправильно обработать 29 февраля 2100 года, хотя этот год не должен быть високосным, что приведёт к ошибке в датах.

Если такая ошибка произойдёт, это может вызвать сбои в работе операционных систем, финансовых сервисов и календарей, которые зависят от точного учёта времени. Ефимов отметил, что такие сбои могут серьёзно повлиять на бизнес-процессы и вызвать проблемы для множества компаний по всему миру.

Причина этой ошибки в том, что современные программы продолжают использовать систему летоисчисления, разработанную ещё в 1960-х годах. Тогда программисты стремились упростить вычисления, чтобы снизить нагрузку на маломощные компьютеры, и этот подход сохраняется в некоторых системах до сих пор.