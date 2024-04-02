Компьютеры «Россетей» переведут на отечественные ОС

Электросетевой холдинг «Россети» заключил соглашение с IТ-интегратором «Гринатом простые решения». Оно поможет «Россетям» перейти на российские операционные системы, используя инструмент «Атом.Порт» для автоматизированной миграции.

Константин Кравченко из «Россетей» отметил, что это позволит создать базу для технологического суверенитета компании. Светлана Борматова из «Гринатома простые решения» подчеркнула, что соглашение позволит управлять IТ-инфраструктурой и ответственно осуществлять миграцию на отечественное программное обеспечение.

«Атом.Порт» предоставляет возможности собирать данные об оборудовании и программном обеспечении, создавать отчёты и автоматизировать переход на другие операционные системы. Система также помогает сократить затраты на миграцию и управлять компьютерными конфигурациями, что полезно для крупных компаний и государственных учреждений.