Компьютеры создали первую идеальную по составу пиццу

Приготовленная нейросетью пицца состоит из десяти ингредиентов, в числе которых есть привычные продукты, такие как цыпленок, томатный соус, брокколи, моцарелла и томаты черри, а также специфичные, в частности дыня, тунец, мята, груша и мюсли. Отмечается, что искусственный интеллект изучил более 300 тысяч рецептов и проанализировал тысячу ингредиентов. Первоначально специалисты обучили нейросеть на обычных рецептах, однако впоследствии добавили критерий молекулярной сочетаемости, поскольку ученые утверждают, что наиболее выигрышное сочетание выходит у ингредиентов с идентичной молекулярной структурой. Так, разработанная нейросеть может готовить от классических рецептов до экзотических.

С помощью разработанной нейросети компания приготовит лимитированную партию пицц, в количестве 500 штук. А что самое интересное, 10 октября ее могут попробовать все желающие москвичи, по адресу Новослободская улица, 46.