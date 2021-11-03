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Кому и зачем. Названы сроки вакцинирования третьей дозой прививки от COVID-19

Пока не все так очевидно
Иммунная защита после прививки от коронавируса сохраняется лишь несколько месяцев, поэтому людям нужно обязательно проходить ревакцинацию третьей дозой, говорит профессор Сантьяго Мас-Кома, эксперт Всемирной организации здравоохранения и президент Международной федерации тропической медицины
Кому и зачем. Названы сроки вакцинирования третьей дозой прививки от COVID-19

По его словам, приобретенный иммунитет у пожилых людей сохраняется меньшее количество времени, поэтому их необходимо ревакцинировать в первую очередь.

Наилучший вариант — ревакцинация препаратами, модифицированными для борьбы с новыми штаммами, включая дельта-вариант. Для этой цели легче всего использовать мРНК-вакцины благодаря особенностям процессах их синтеза

Сантьяго Мас-Кома
Президент Международной федерации тропической медицины

Касаемо сроков ревакцинации, эпидемиолог отметил, что ученые еще не знают стоит ли ее делать ежегодно, как в случае с гриппом, либо раз в несколько месяцев. Он отмечает, что это может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий — для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, что вызвано их возрастом или другими проблемами со здоровьем.

Источник: Лента.ру