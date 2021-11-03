Кому и зачем. Названы сроки вакцинирования третьей дозой прививки от COVID-19

Касаемо сроков ревакцинации, эпидемиолог отметил, что ученые еще не знают стоит ли ее делать ежегодно, как в случае с гриппом, либо раз в несколько месяцев. Он отмечает, что это может зависеть от возрастных групп: например, более длительный промежуток между вакцинацией для молодых людей и более короткий — для пожилых людей с менее эффективной иммунной системой, что вызвано их возрастом или другими проблемами со здоровьем.