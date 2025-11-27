Кому не поможет новый пластырь от учёных, с которым новые зубы растут за 12 недель

Испытания на крысах и мини-свиньях показали хорошие результаты: в 87% случаев зуб полностью восстанавливался за 8−12 недель, воспалений не было, новые зубы нормально смыкались и чувствовали холодное-горячее.

Дорожная карта проекта выглядит так:

2025 — доработка состава и запуск производства

2026 — первые испытания на людях (только безопасность)

2027−2028 — проверка эффективности и долгосрочных последствий

2030 — возможное появление в клиниках

Однако главная проблема — цена. На старте один зуб обойдётся в 3−6 тысяч долларов, даже после выхода на массовый рынок стоимость вряд ли упадёт ниже 1,5−3 тысяч долларов.