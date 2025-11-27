Кому не поможет новый пластырь от учёных, с которым новые зубы растут за 12 недель

Кому не поможет новый пластырь от учёных, с которым новые зубы растут за 12 недельРеволюция в стоматологии откладывается до 2030 года
Технология работает просто: тонкую плёнку с особыми молекулами наклеивают на десну или остаток зуба. Эти вещества будят спящие стволовые клетки, и те начинают строить новый дентин и эмаль.
Ключевое преимущество технологии — генетическая идентичность нового зуба. Поскольку регенерация происходит за счёт собственных стволовых клеток пациента, выращенный зуб полностью соответствует генетическому коду пациента, минимизирует риск иммунного отторжения, обеспечивает естественную интеграцию с окружающими тканями. Стоит отметить, что и современные материалы по протезированию дают по этим направлениям неимоверно малый процент «багов»".
Испытания на крысах и мини-свиньях показали хорошие результаты: в 87% случаев зуб полностью восстанавливался за 8−12 недель, воспалений не было, новые зубы нормально смыкались и чувствовали холодное-горячее.
Дорожная карта проекта выглядит так:
- 2025 — доработка состава и запуск производства
- 2026 — первые испытания на людях (только безопасность)
- 2027−2028 — проверка эффективности и долгосрочных последствий
- 2030 — возможное появление в клиниках
Однако главная проблема — цена. На старте один зуб обойдётся в 3−6 тысяч долларов, даже после выхода на массовый рынок стоимость вряд ли упадёт ниже 1,5−3 тысяч долларов.
Согласно прогнозной оценке на раннем этапе внедрения цена пластыря за один зуб может составить 3 000−6 000 долларов США, после массового — может снизиться до уровня 1 500−3 000 долларов США за зуб. Такие расценки совершенно не позволяют решить проблему большого количества отсутствия зубов в ряду. Здесь стоматологи, как и прежде, предлагают пациентам не ждать новинку, а обратиться за имплантацией по действующим технологиям одномоментного протезирования.
Пока новый зуб из пластыря остаётся дорогой мечтой, большинство пациентов продолжат выбирать проверенные импланты и протезы,.