Кому не страшен ковид даже без вакцинации

Первая информация о людях, которые не заболевали коронавирусом, появилась ещё в первую волну пандемии, когда исследовали британских медиков, работающих в ковидном госпитале в Лондоне. У множества сотрудников брали анализы крови, делали ПЦР-тесты. У 58 человек не было ковида в организме: несмотря на высокий риск заражения, не было ни симптомов, ни антител в крови, ни вирусного РНК. А Т-клеточный ответ тем не менее оказался очень сильным.

У двадцати исследованных медиков был повышенный уровень Т-клеток, у 19 — белка иммунной системы IFI27, и у всех 58 выявили Т-клетки, быстро распознающие и блокирующие белки вируса SARS-CoV-2 — репликационно-транскрипционный комплекс (RTC), который необходим коронавирусу для размножения.

Именно Т-лимфоциты в данном случае распознавали заражённые клетки и сами их уничтожали. Обычно Т-клетки передают подобную информацию иммунным В-клеткам, выделяющим антитела. Но у не заболевших медиков оказался настолько сильный Т-клеточный иммунитет, что его одного хватило для подавления вируса, учитывая вирусную нагрузку.

Это же касается людей с генетической невосприимчивостью к вирусу. Учёные предполагают, что существует особый набор генов, благодаря которому люди не заболевают коронавирусом. Сейчас ищут в основном супружеские пары, в которых один из супругов заболел, а второй — нет, Необходимо найти как минимум 1000 пар, чтобы все одновременно и вовремя сдавали анализы и проходили диспансеризацию. Сейчас набрано 500 пар. Учёные надеются на основе генетики «неболеющих» разработать метод генетической коррекции, защищающий без всяких вакцин и антител.

Что касается клеточного иммунитета, то на основании исследований хотят разработать универсальную панкоронавирусную вакцину, нацеленную на структуру вируса, а не на спайковый белок SARS-CoV-2, как большинство современных средств. Спайковые белки у коронавирусов очень разные и сильно мутируют, а репликационно-транскрипционные комплексы, похожи и не меняются. Такая вакцина защитит не только от SARS-CoV-2 и его вариантов, но и от других коронавирусов, в том числе ещё неизвестных.