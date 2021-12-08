Кому нельзя есть манго

По словам специалиста, в Азии манго называют «королём фруктов» в силу огромного количества витаминов и микроэлементов. В этом фрукте витамина С даже больше, чем в лимоне, — 65 мг на 100 граммов фрукта.

Но даже несмотря на такую пользу, есть люди, особенно это касается россиян, у кого присутствует индивидуальная непереносимость фрукта. В таком случае употреблять его нельзя во избежание постоянных аллергических реакций. Также манго нужно ограничивать всем, у кого наблюдается повышенный сахар в крови. Манго очень сладкий фрукт и может вызывать скачки инсулина, поэтому он противопоказан диабетикам.

Врач также посоветовала ограничить употребление манго до 50 граммов и есть его только после основной еды, чтобы не допустить повышения сахара.