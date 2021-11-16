Сегодня в 10:48

Кому нежелательно есть обычные яблоки

Но есть способ их приготовления и для такой категории людей

Врач-диетолог Ольга Кораблева заявила, что люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны исключить яблоки из рациона.