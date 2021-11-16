Кому нежелательно есть обычные яблоки

Кому нежелательно есть обычные яблокиНо есть способ их приготовления и для такой категории людей
Как рассказала диетолог, особенно они опасны при гастрите и язве. Она предупредила, что съеденное натощак яблоко, как и другие продукты с повышенной кислотностью, вызывает раздражение слизистых, либо вздутие живота. У человека могут обостриться заболевания из-за большого количества грубой клетчатки.
В качестве альтернативы она предложила запекать яблоки. Во время термообработки содержащиеся в них лимонные и яблочные кислоты разрушаются. Но при этом, в продукте сохраняется пектин, который благотворно влияет на работу кишечника.
И не стоит забывать, что яблоки особенно богаты витаминами, макро и микроэлементами. Тем не менее не все компоненты усваиваются организмом. Кроме того, по словам диетологов, яблоки содержат вещества, способные оказывать антиоксидантное воздействие на организм, особенно ярко-красные сорта.