Кому нужно постоянно принимать витамин D

По словам эксперта, прежде всего нужно отталкиваться от рациона. Если человек с 18 до 74 лет не ел молочных продуктов, рыбу несколько раз в неделю, такому человеку необходимо 10 микрограммов витамина D с октября по конец марта. Тем, кто регулярно употребляет эти продукты, дополнительные комплексы витаминов не нужны даже зимой.

Также Виртанен подчеркнул, что есть категории людей, которым витамин D необходим постоянно. В первую очередь это беременные и пожилые люди старше 75 лет. Кроме них, витамин D нужен мало бывающим на свежем воздухе, сильно закрывающим кожу одеждой, детям, молодёжи, смуглым людям. Но важно учитывать, что для всех — разные дозировки.

«Годовалым детям необходимо принимать 7,5 микрограмма витамина D в сутки круглый год. Беременным и кормящим матерям необходимо 10 микрограммов. Людям старше 75 лет, смуглым, тем, кто редко бывает на свежем воздухе, закрывает кожу одеждой, рекомендуется принимать 20 микрограммов витамина D ежедневно круглый год», — подчеркнул учёный.

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