Кому противопоказана новая российская вакцина «Мир-19» для борьбы с коронавирусом

Их назвал директор Государственного научного центра «Институт иммунологии» Муса Хаитов. Он отметил, что препарат противопоказан пациентам с тяжёлым течением коронавируса, с повышенной чувствительностью к действующему веществу и любому другому компоненту препарата, беременным и женщинам в период грудного вскармливания, пациентам, на постоянной основе применяющим системные глюкокортикостероиды, а также людям младше 18 и старше 65 лет.

Касательно нового штамма «Омикрон» Хаитов рассказал, что и в отношении этой мутации «Мир-19» также эффективен. «Мы постоянно мониторим ситуацию с мутациями вируса, препарат «Мир-19» таргетирует очень консервативный участок RdRp. На сегодняшний день все мутации, которые известны, в частности «Омикрон», не затрагивают тот регион, который таргетирует «Мир-19», — подчеркнул эксперт.

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