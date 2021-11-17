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Кому стоит отказаться от мандаринов

Страдающим от определенных болезней и детям до 2-х лет
Несмотря на всю пользу мандаринов, некоторым людям их потребление противопоказано. Об этом россиянам рассказала нутрициолог Наталия Кушнир.
Кому стоит отказаться от мандаринов

Так, по словам специалиста, не стоит есть это плод людям, страдающим от болезней пищеварительной системы, в частности, нельзя мандарины при гастрите, колите и язвенной болезни. Мандарины способны негативно отразиться на здоровье и при наличии проблем с поджелудочной железой и желчным пузырем. Кроме того, ограничить их в своем рационе стоит и детям до двух лет.

В то же время, нутрициолог напомнила и о пользе данного плода. “Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником” — поделилась Кушнир.

Стоит помнить, что цитрусовые часто приводят к аллергическим реакциям, в связи с чем есть их нужно в ограниченных количествах.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: РИА
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