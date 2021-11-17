Кому стоит отказаться от мандаринов

Так, по словам специалиста, не стоит есть это плод людям, страдающим от болезней пищеварительной системы, в частности, нельзя мандарины при гастрите, колите и язвенной болезни. Мандарины способны негативно отразиться на здоровье и при наличии проблем с поджелудочной железой и желчным пузырем. Кроме того, ограничить их в своем рационе стоит и детям до двух лет.

В то же время, нутрициолог напомнила и о пользе данного плода. “Мандарины богаты витаминами группы B, P, K, D, содержат минералы, кальций, магний и калий. Кроме того, это отличный антидепрессант. Не только вкус, но и цвет, аромат вызывают ассоциации с праздником” — поделилась Кушнир.

Стоит помнить, что цитрусовые часто приводят к аллергическим реакциям, в связи с чем есть их нужно в ограниченных количествах.

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