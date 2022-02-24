Кому вредно для здоровья есть белый шлифованный рис

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Кому вредно для здоровья есть белый шлифованный рисВсем, кроме людей с болезнями желудка
Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева объяснила, кому лучше полностью исключить белый шлифованный рис из рациона.
По словам врача, в таком рисе ограниченное количество витаминов и клетчатки, зато преобладают углеводы. Поэтому его необходимо исключить из рациона прежде всего людям с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела.
Поскольку белый рис препятствует усвоению холестерина из продуктов и улучшает липидный обмен, то полезен это продукт только людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.
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Источник: Известия