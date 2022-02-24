Кому вредно для здоровья есть белый шлифованный рис

По словам врача, в таком рисе ограниченное количество витаминов и клетчатки, зато преобладают углеводы. Поэтому его необходимо исключить из рациона прежде всего людям с метаболическими нарушениями и повышенным индексом массы тела.

Поскольку белый рис препятствует усвоению холестерина из продуктов и улучшает липидный обмен, то полезен это продукт только людям с нарушениями работы желудочно-кишечного тракта.

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