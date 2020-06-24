Концентрация углекислого газа в атмосфере установила новый рекорд

Так, если верить свежему докладу, опубликованному погодной обсерваторией на Мауна-Лоа, в мае 2020 года уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг сезонного пика в 417,1 ppm. Специалисты отметили, что данный показатель является самым высоким месячным показателем из когда-либо зарегистрированных за всю историю наблюдений.

”Пока мы продолжаем излучать уровень загрязнения, он продолжает увеличиваться. Пандемия замедлила выбросы, но не настолько, чтобы они сказались на общих цифрах в Мауна-Лоа”, - прокомментировал доклад Геохимик Ральф Килинг.