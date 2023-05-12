Концерн «Калашников» побил собственный рекорд по производству оружия

В первом квартале 2023 года объём производства оружия вырос на 38%, а загрузка оборудования увеличилась на 8%.

«АО "Концерн "Калашников" увеличило объём производства оружейной продукции на 38% по результатам I квартала 2023 года. По количеству сданных изделий был установлен рекорд за последние 10 лет. Загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года повысилась на 8%», — сказано в сообщении предприятия.

По словам президента концерна Алана Лушникова, «Калашников» выполняет оборонный госзаказ в полном объёме. И касается это «не только стрелкового оружия, но и многой иной производимой нами номенклатуры».