Концерн «Калашников» побил собственный рекорд по производству оружия

22:31, 12 мая 2023
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Концерн «Калашников» побил собственный рекорд по производству оружияОбъём производства и поставок вырос почти на 40%
Концерн «Калашников» сообщил о том, что побил собственный десятилетний рекорд по производству и поставкам оружия.
В первом квартале 2023 года объём производства оружия вырос на 38%, а загрузка оборудования увеличилась на 8%.
«АО "Концерн "Калашников" увеличило объём производства оружейной продукции на 38% по результатам I квартала 2023 года. По количеству сданных изделий был установлен рекорд за последние 10 лет. Загрузка оборудования по сравнению с аналогичным периодом 2022 года повысилась на 8%», — сказано в сообщении предприятия.
По словам президента концерна Алана Лушникова, «Калашников» выполняет оборонный госзаказ в полном объёме. И касается это «не только стрелкового оружия, но и многой иной производимой нами номенклатуры».