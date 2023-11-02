Наука и технологии
22:48, 02 ноября 2023
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Концерн «Калашников» сообщил о досрочном завершении контракта на поставку АК-12

Контракт длился три года

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что контракт на поставку автоматов АК-12 Минобороны России завершён досрочно.

Концерн «Калашников» сообщил о досрочном завершении контракта на поставку АК-12

© Концерн «Калашников»

Контракт длился три года. Объём заказа выполнен досрочно.

Мы рады вам сказать о том, что мы завершили трёхлетний контракт по производству АК-12, досрочно его исполнили. Весь объём мы поставили в адрес Министерства обороны и сейчас уже делаем следующий контракт.

Алан Лушников
Президент АО «Концерн «Калашников»
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