Концерн «Калашников» сообщил о небывалом объёме производства оружия

Подчёркивается, что в 2022 году объём производства оружия показал рекорд за последние 20 лет. И на 40% превысил показатели производства военного и гражданского стрелкового оружия по сравнению с 2021 годом.

В течение 2022 года предприятие выполнило 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовало лицензионное производство по одному контракту.