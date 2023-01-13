Концерн «Калашников» сообщил о небывалом объёме производства оружия

02:00, 13 января 2023
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Концерн «Калашников» сообщил о небывалом объёме производства оружияЗа последние 20 лет
Концерн «Калашников» сообщил о рекордном объёме производства оружия за последние 20 лет. Пресс-служба концерна «Калашников» сообщила о рекордном наращивании производства стрелкового оружия.
Фото: Sdelanounas.ru
Подчёркивается, что в 2022 году объём производства оружия показал рекорд за последние 20 лет. И на 40% превысил показатели производства военного и гражданского стрелкового оружия по сравнению с 2021 годом.
В течение 2022 года предприятие выполнило 45 контрактов в рамках гособоронзаказа, 24 договора по линии военно-технического сотрудничества и организовало лицензионное производство по одному контракту.