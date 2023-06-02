Концерн «Калашников» выпустил бронебойный пистолетный патрон

Пистолетный патрон подходит под все линейки оружия соответствующего калибра. Пуля состоит из стального термоупрочнённого сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки с выступающей носовой частью сердечника. Благодаря такой конструкции снижаются потери энергии сердечника на разрушение оболочки пули. Поэтому пуля обладает высоким пробивным действием.