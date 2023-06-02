Концерн «Калашников» выпустил бронебойный пистолетный патрон

Концерн «Калашников» выпустил бронебойный пистолетный патронПроизводитель отгрузил самую большую партию этой продукции
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш), концерна «Калашников» выполнил контракт по изготовлению самой большой партии бронебойных патронов калибра 9х21 мм.
Пистолетный патрон подходит под все линейки оружия соответствующего калибра. Пуля состоит из стального термоупрочнённого сердечника, свинцовой рубашки и биметаллической оболочки с выступающей носовой частью сердечника. Благодаря такой конструкции снижаются потери энергии сердечника на разрушение оболочки пули. Поэтому пуля обладает высоким пробивным действием.
Изготовленные боеприпасы — 9х21 миллиметр патроны с пулей со стальным сердечником (индекс 7Н29) — обладают повышенной пробивной способностью и предназначены для поражения живой силы противника, в том числе в средствах индивидуальной зашиты.