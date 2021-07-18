Кондиционеры в жару назвали вредными для иммунитета

Так, по словам главного внештатного специалиста по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрея Тяжельникова, опасными кондиционеры в жару являются ввиду перепада температуры, которое чревато снижением иммунитета.

“Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами”, — предупредил врач.

Помимо прочего Тяжельников отметил, что и воздух в машине следует охлаждать не резко, а постепенно, ограничивая слишком холодную температуру. Также россиянам посоветовали не выходить на улицу вспотевшими в ветреную погоду.