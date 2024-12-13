Конец эпохи: LG закрыла производство Blu-ray плееров

По данным FlatpanelsHD, это решение завершает почти шестилетний цикл последнего поколения устройств компании в этом сегменте.

После ухода Samsung и Sony, LG оставалась одним из последних крупных производителей Blu-ray плееров.

Однако снижение спроса и переход на цифровые форматы привели к остановке производства. Физические носители в целом теряют популярность: в прошлом году сеть Best Buy отказалась от Blu-ray и DVD, следуя рыночным тенденциям.

Единственным крупным игроком на рынке остаётся Panasonic, но и его будущее под вопросом.

Отметим, правда, что физические носители всё ещё ценятся за автономность и реальное владение контентом, но их эпоха близка к завершению.