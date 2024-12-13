Конец эпохи: LG закрыла производство Blu-ray плееров

Опубликовано 13 декабря 2024, 08:151 мин.
Конец эпохи: LG закрыла производство Blu-ray плееровВся надежда на Panasonic
Эпоха Blu-ray постепенно уходит в прошлое: LG прекратила производство своих плееров, включая модели UBK80 и UBK90.
По данным FlatpanelsHD, это решение завершает почти шестилетний цикл последнего поколения устройств компании в этом сегменте.
После ухода Samsung и Sony, LG оставалась одним из последних крупных производителей Blu-ray плееров.
Однако снижение спроса и переход на цифровые форматы привели к остановке производства. Физические носители в целом теряют популярность: в прошлом году сеть Best Buy отказалась от Blu-ray и DVD, следуя рыночным тенденциям.
Единственным крупным игроком на рынке остаётся Panasonic, но и его будущее под вопросом.
Отметим, правда, что физические носители всё ещё ценятся за автономность и реальное владение контентом, но их эпоха близка к завершению.