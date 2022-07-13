Конец эпохи: Рогозин может покинуть пост главы Роскосмоса

РБК, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что российский вице-премьер Юрий Борисов сменит нынешнее место работы на пост главы Роскосмоса. Сейчас он занимается курированием оборонно-промышленного комплекса страны.

Информацию о смещении топ-менеджера Роскосмоса подтвердил и экс-чиновник правительства, решивший остаться анонимным. На какую должность будет назначен в результате сам Рогозин — неизвестно.

На данный момент ситуацию не прокомментировали ни в Роскосмосе, ни в аппарате Борисова. Напомним, что ранее Госдуму РФ экстренно вернули с каникул. При этом в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера.