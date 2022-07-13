Конец эпохи: Рогозин может покинуть пост главы Роскосмоса

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Конец эпохи: Рогозин может покинуть пост главы РоскосмосаКуда его назначат теперь — неизвестно
С 2018 года бессменным руководителем госкорпорации Роскосмос был Дмитрий Рогозин. Но, судя по всему, совсем скоро он покинет эту должность.
РБК, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что российский вице-премьер Юрий Борисов сменит нынешнее место работы на пост главы Роскосмоса. Сейчас он занимается курированием оборонно-промышленного комплекса страны.
Информацию о смещении топ-менеджера Роскосмоса подтвердил и экс-чиновник правительства, решивший остаться анонимным. На какую должность будет назначен в результате сам Рогозин — неизвестно.
На данный момент ситуацию не прокомментировали ни в Роскосмосе, ни в аппарате Борисова. Напомним, что ранее Госдуму РФ экстренно вернули с каникул. При этом в нижнюю палату внесли кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера.