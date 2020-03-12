Конференция о ведении бизнеса в условиях коронавируса была отменена из-за коронавируса

К слову, организатор конференции помимо этого отменил еще несколько запланированных мероприятий в Нью-Йорке в период с 11 марта по 3 апреля. Что интересно, в общей сложности за последние полтора месяца в США пришлось отменить или перенести около 50 конференций и отраслевых выставок. Общая численность участников мероприятий должна была составить порядка 1 млн человек.

Напомним, что от коронавируса также пострадали многие технологические компании. Так, о своем решении отменить ежегодную конференцию для разработчиков сообщила Google. Помимо этого Apple было запрещено проводить собственное весеннее мероприятие в своем же кампусе в намеченные изначально сроки.