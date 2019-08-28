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Конференцию программистов отменили из-за отсутствия женщин-участниц

Маразм крепчал
Конференция phpCE, на которой должны были собраться PHP-разработчики, должна была состояться с 4 по 6 октября в Дрездене. Но в результате упреков из-за отсутствия докладчиков женского пола, конференция была отменена.

По словам организаторов мероприятия, они с удовольствием приняли бы в качестве докладчиков абсолютно всех желающих, но проблема конференции 2019 года состоит в том, что кроме белых мужчин, никто и не подал свою заявку в качестве докладчика.

Как только стало известно, что на мероприятии будут выступать лишь белые мужчины, несколько докладчиков из их числа в знак протеста публично заявили об отказе от участия в мероприятии.

Организаторы мероприятия в итоге приняли решение отменить конференцию этого года, о чем написали на своем сайте, принеся извинение всем тем, кого эта новость могла расстроить.

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