Конференцию программистов отменили из-за отсутствия женщин-участниц

По словам организаторов мероприятия, они с удовольствием приняли бы в качестве докладчиков абсолютно всех желающих, но проблема конференции 2019 года состоит в том, что кроме белых мужчин, никто и не подал свою заявку в качестве докладчика.

Как только стало известно, что на мероприятии будут выступать лишь белые мужчины, несколько докладчиков из их числа в знак протеста публично заявили об отказе от участия в мероприятии.

Организаторы мероприятия в итоге приняли решение отменить конференцию этого года, о чем написали на своем сайте, принеся извинение всем тем, кого эта новость могла расстроить.