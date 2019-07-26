Конфеты и торты подорожают из-за нового закона

В России могут вырасти цены на сладости в ближайшие полгода из-за повышения НДС на пальмовое масло. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на источники в Московской торгово-промышленной палате.

Пальмовое масло лишилось льготного НДС в 10% и теперь импортёрам этого продукта придётся платить 20%, как и всем остальным. Специалисты ожидают повышения цен на сырье для производства кондитерских изделий, что скажется и на розничных ценах на сладости.

Исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции Екатерина Нестерова пояснила: «Пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, из него производят жиры различного назначения, в том числе маргарин и спреды. Именно их применяют при изготовлении сладостей, молочной продукции и т.д. Из-за роста НДС стоимость сырья может вырасти до 10% в зависимости от содержания в нем пальмового масла».

В результате, кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%. В законную силу новая ставка НДС на пальмовое масло вступит не ранее 1 октября 2019 года.