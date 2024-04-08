Конфиденциальность Apple для своего VR-шлема стала проблемой для разработчиков

Недавний отчет The Information подчеркивает эту проблему. В отличие от Google Glass, разработчики Vision Pro не могут получить доступ к прямым трансляциям с камер. Вместо этого они могут взаимодействовать только с «данными об окружающей обстановке» — 3D-моделью, построенной на основе данных камеры и LiDAR.

По словам бывших сотрудников Apple, такой строгий подход к конфиденциальности обусловлен тем, что Apple боится повторить судьбу Google Glass. Google Glass, носимое устройство со встроенной камерой, столкнулось со значительным противодействием общественности из-за проблем с конфиденциальностью.

Однако разработчики, такие как Антони Витилло, создатель AR-фитнес-игры HitMotion, считают, что эти ограничения сдерживают инновации. Витильо планирует создать Vision Pro версию HitMotion, в которой пользователи будут взаимодействовать с объектами реального мира.

«При смешении искусственного интеллекта и смешанной реальности открывается огромный потенциал», — утверждает Витилло. «Vision Pro, как устройство премиум-класса, должно обладать премиум-функциями. Разрешение доступа к камере откроет больше возможностей».

Калани Хелекунихи, который разрабатывает AR-приложения для доступности, также сталкивается с ограничениями. Приложение Хелекунихи, предназначенное для помощи пользователям с ограниченным зрением, было бы невозможным при существующих ограничениях. Приложение будет предоставлять описания окружающей среды в реальном времени и выступать в роли виртуальной трости.