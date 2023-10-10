Конфликт на Украине вынудил США задуматься об отказе от танков Abrams

Конфликт на Украине вынудил США задуматься об отказе от танков AbramsНа замену им придёт новая модель
Американская армия рассматривает возможность отказа от танка M1 Abrams в пользу более лёгких, меньших и беспилотных транспортных средств.
Причиной такого сдвига стали опасения по поводу выживаемости модели на будущих полях боя, что стало очевидным в ходе конфликта на Украине.
Исследование, проведённое Армейским научным советом США, предлагает переход к новым меньшим танкам и беспилотным транспортным средствам, чтобы доминировать на предполагаемых полях боя 2040-х годов.
Отчёт указывает на то, что будущие танки и бронированные машины столкнутся с новыми угрозами от современного противотанкового оружия, дронов и возможностей, поддерживаемых искусственным интеллектом.
В будущем танк M1 Abrams потеряет свою доминирующую роль на боевых полях. К тому же американская армия обеспокоена поддержкой своих сил в будущем конфликте с Народно-освободительной армией Китая (ПОАК).
Существующий танк M1 Abrams требует обширной логистической поддержки, включая большие запасы реактивного топлива JP-8 и постоянную поставку запасных частей.
В свете этих разработок США рассматривают возможность создания нового танка, основанного на M1, но с улучшенными характеристиками и возможностью быстрого модернизирования.