Конфликт на Украине вынудил США задуматься об отказе от танков Abrams

Причиной такого сдвига стали опасения по поводу выживаемости модели на будущих полях боя, что стало очевидным в ходе конфликта на Украине.

Исследование, проведённое Армейским научным советом США, предлагает переход к новым меньшим танкам и беспилотным транспортным средствам, чтобы доминировать на предполагаемых полях боя 2040-х годов.

Отчёт указывает на то, что будущие танки и бронированные машины столкнутся с новыми угрозами от современного противотанкового оружия, дронов и возможностей, поддерживаемых искусственным интеллектом.

В будущем танк M1 Abrams потеряет свою доминирующую роль на боевых полях. К тому же американская армия обеспокоена поддержкой своих сил в будущем конфликте с Народно-освободительной армией Китая (ПОАК).

Существующий танк M1 Abrams требует обширной логистической поддержки, включая большие запасы реактивного топлива JP-8 и постоянную поставку запасных частей.

В свете этих разработок США рассматривают возможность создания нового танка, основанного на M1, но с улучшенными характеристиками и возможностью быстрого модернизирования.