Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 09:00
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Конго подала в суд на Apple

За использовании минералов из конфликтных зон
Демократическая Республика Конго подала уголовные жалобы против дочерних компаний Apple во Франции и Бельгии, обвиняя технологическую компанию в использовании конфликтных минералов в своей цепочке поставок. Это включает такие минералы, как олово, вольфрам и тантал, которые добываются в районах, охваченных вооруженными конфликтами.
Конго подала в суд на Apple

© Ferra.ru

Конго является важным источником этих минералов, используемых в производстве компьютеров и мобильных телефонов. Однако некоторые местные шахты контролируются вооруженными группами, которые участвуют в преступлениях. По мнению юристов Конго, Apple, несмотря на заявленную политику аудита поставок, фактически продолжает использовать минералы, незаконно добытые и отмытые через международные цепочки поставок.

В жалобах утверждается, что Apple Франция и Apple Retail Франция знали о нарушениях в цепочке поставок и продолжали сотрудничать с компаниями, занимающимися отмыванием минералов, а также скрывали информацию о своей причастности к этим преступлениям. Особое внимание уделено системе сертификации ITSCI, которую использует компания для проверки чистоты своих поставок. Конго утверждает, что ITSCI не обеспечивал должный контроль и способствовал фальсификации происхождения минералов.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
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