Наука и технологии
Опубликовано 21 января 2025, 18:00
1 мин.

Конго подала в суд на Apple за использование «конфликтных минералов»

В Бельгии началась проверка по этому делу
В Бельгии был назначен следственный судья для расследования уголовных жалоб, поданных Демократической Республикой Конго против дочерних компаний Apple. В обвинении утверждается, что корпорация использует так называемые «конфликтные минералы «в своей цепочке поставок.
Конго подала в суд на Apple за использование «конфликтных минералов»
© Andras Vas

Конго является крупнейшим поставщиком олова, вольфрама и тантала — минералов, которые активно используются в производстве мобильных телефонов и компьютеров. Однако, как сообщают эксперты ООН и правозащитные организации, многие артезанальные шахты, где добываются эти материалы, контролируются вооруженными группировками, замешанными в преступлениях против мирных жителей. Это подталкивает активистов к тому, чтобы заставить компании прекратить использование этих «конфликтных минералов».

Ожидается, что следственный судья, назначенный для этого дела, примет решение о возможных правонарушениях, основываясь на расследовании. Один из адвокатов, представляющих Конго, сообщил, что судья считается опытным и компетентным.

Apple, в свою очередь, категорически отвергла обвинения. В декабре 2024 года компания заявила, что ранее проинструктировала своих поставщиков не использовать минералы, добытые в Конго или Руандe, в своих продуктах. Представители Конго отметили, что приветствуют заявление Apple, но оставляют вопрос открытым.

Источник:Reuters
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Apple
,
#суд