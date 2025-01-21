Конго подала в суд на Apple за использование «конфликтных минералов»

Конго является крупнейшим поставщиком олова, вольфрама и тантала — минералов, которые активно используются в производстве мобильных телефонов и компьютеров. Однако, как сообщают эксперты ООН и правозащитные организации, многие артезанальные шахты, где добываются эти материалы, контролируются вооруженными группировками, замешанными в преступлениях против мирных жителей. Это подталкивает активистов к тому, чтобы заставить компании прекратить использование этих «конфликтных минералов».

Ожидается, что следственный судья, назначенный для этого дела, примет решение о возможных правонарушениях, основываясь на расследовании. Один из адвокатов, представляющих Конго, сообщил, что судья считается опытным и компетентным.

Apple, в свою очередь, категорически отвергла обвинения. В декабре 2024 года компания заявила, что ранее проинструктировала своих поставщиков не использовать минералы, добытые в Конго или Руандe, в своих продуктах. Представители Конго отметили, что приветствуют заявление Apple, но оставляют вопрос открытым.