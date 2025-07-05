Конгресс принял закон, по которому США отключат сразу пять межпланетных станций

Это следствие принятия Конгрессом «Большого прекрасного закона» за авторством нынешнего президента США Дональда Трампа. Закон существенно сокращает бюджет NASA, особенно научную часть работы агентства. Законопроект предусматривает финансирование только крупных проектов, остальные, если и будут финансироваться, то по остаточному принципу.

Миссии New Horizons, Mars Odyssey, MAVEN, Osiris-APEX и Juno не упомянуты в законопроекте и бюджетных предложениях Белого дома. Это говорит о том, что эти пять миссий могут быть закрыты ещё до 1 октября 2025 года, но, скорее всего, после вступления закона в силу. Это может привести к невозможности их работы даже при своевременном принятии бюджета 2025-2026 года.

Все аппараты технически работоспособны, могут прослужить ещё долгое время. К тому же это важные межпланетные исследовательские автоматические станции. Однако, пока нет официальных заявлений от NASA об отключении этих миссий.