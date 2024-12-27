Конгресс США обязал NASA ускорить работу над коммерческими орбитальными полётами

Конгресс ждёт от NASA решений по разработке и внедрению проектов по работе будущих коммерческих орбитальных станций, так как ожидается сведение МКС с орбиты. В законопроекте уделено внимание полноценному и бесшовному переходу от МКС на новые станции и развитию соответствующей инфраструктуры. Для этого должны быть продолжены полёты и работа астронавтов на орбите без перерыва.

Кроме того, конгрессмены настроены пересчитать деньги, выделяемые на космические программы и решить проблему перерасхода средств. На 2025 год утверждён бюджет NASA в $25,4 млрд.