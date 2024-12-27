Конгресс США обязал NASA ускорить работу над коммерческими орбитальными полётами

Опубликовано 27 декабря 2024, 15:001 мин.
Конгресс США обязал NASA ускорить работу над коммерческими орбитальными полётамиЗаконодатели пересмотрят и финансирование научных программ
Конгресс США принял закон, обязывающий NASA к концу 2026 года выбрать две компании, которые построят коммерческие космические станции. Также агентство должно решить вопросы с орбитальными полётами.
Конгресс ждёт от NASA решений по разработке и внедрению проектов по работе будущих коммерческих орбитальных станций, так как ожидается сведение МКС с орбиты. В законопроекте уделено внимание полноценному и бесшовному переходу от МКС на новые станции и развитию соответствующей инфраструктуры. Для этого должны быть продолжены полёты и работа астронавтов на орбите без перерыва.
Кроме того, конгрессмены настроены пересчитать деньги, выделяемые на космические программы и решить проблему перерасхода средств. На 2025 год утверждён бюджет NASA в $25,4 млрд.