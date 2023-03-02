Конгресс США одобрил закон о запрете в стране TikTok

«За» проголосовали 24 конгрессмена, «против» — 16. Теперь документ ждёт общее обсуждение в Палате представителей.

Законопроект разработан на основе мнения профильных комитетов Палаты представителей об опасности китайских соцсетей для американских граждан. В Конгрессе считают, что через соцсети правительственные службы «враждебных стран» могут либо влиять на американцев, либо следить за ними, что в любом случае угрожает национальной безопасности США.