Конгресс США одобрил закон о запрете в стране TikTok

17:17, 02 марта 2023
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Конгресс США одобрил закон о запрете в стране TikTokТаким правом наделят президента после принятия закона
Комитет Палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил законопроект, наделяющий президента правом повсеместного запрета в стране китайской соцсети TikTok и работы других организаций, подконтрольных Китаю, России и другим «враждебным странам».
Фото: Unsplash.com
«За» проголосовали 24 конгрессмена, «против» — 16. Теперь документ ждёт общее обсуждение в Палате представителей.
Законопроект разработан на основе мнения профильных комитетов Палаты представителей об опасности китайских соцсетей для американских граждан. В Конгрессе считают, что через соцсети правительственные службы «враждебных стран» могут либо влиять на американцев, либо следить за ними, что в любом случае угрожает национальной безопасности США.