Наука и технологии
Опубликовано 31 января 2025, 19:06
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Конгресс США предложил ужесточить ограничение на продажу чипов Nvidia в Китай

Политики опасаются использования ИИ в Китае
Два члена Конгресса США призвали администрацию президента Дональда Трампа рассмотреть возможность введения новых ограничений на экспорт искусственного интеллекта (ИИ) чипов Nvidia. Причиной стали подозрения, что китайская компания DeepSeek активно использует эти чипы в своих разработках.
Конгресс США предложил ужесточить ограничение на продажу чипов Nvidia в Китай
© Solen Feyissa

Конгрессмены Джон Муленар (Республиканская партия) и Раджа Кришнамурти (Демократическая партия) направили письмо советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу. В нем они предложили включить чип Nvidia H20 и аналогичные по мощности процессоры в список экспортных ограничений.

По мнению законодателей, недавно представленный ИИ-модель DeepSeek активно использовала чип H20, который пока не попадает под действующие запреты. Их беспокоит быстрый прогресс Китая в области ИИ и возможное использование технологий в военных или кибератаках.

Власти США уже начали реагировать: Управление главного администратора Палаты представителей уведомило сотрудников Конгресса о запрете использования продуктов DeepSeek в официальной работе. Сейчас компания проходит проверку.