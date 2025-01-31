Конгресс США предложил ужесточить ограничение на продажу чипов Nvidia в Китай

Конгрессмены Джон Муленар (Республиканская партия) и Раджа Кришнамурти (Демократическая партия) направили письмо советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу. В нем они предложили включить чип Nvidia H20 и аналогичные по мощности процессоры в список экспортных ограничений.

По мнению законодателей, недавно представленный ИИ-модель DeepSeek активно использовала чип H20, который пока не попадает под действующие запреты. Их беспокоит быстрый прогресс Китая в области ИИ и возможное использование технологий в военных или кибератаках.

Власти США уже начали реагировать: Управление главного администратора Палаты представителей уведомило сотрудников Конгресса о запрете использования продуктов DeepSeek в официальной работе. Сейчас компания проходит проверку.