Конгресс США продумывает меры для выведения Intel из финансового тупика

Опубликовано 06 ноября 2024, 13:301 мин.
Конгресс США продумывает меры для выведения Intel из финансового тупикаСнизилась рыночная оценка компании
Конгресс США разрабатывает программу спасения производителя чипов Intel от банкротства. На совещаниях профильных комитетов предлагаются различные меры поддержки.
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Самая обсуждаемая — выплата Intel $8,5 млрд субсидий, что выходит за рамки указанного в «Законе о чипах» бюджета. На это американские власти могут пойти в качестве крайних мер, если ухудшится и без того шаткое положение вендора.
Причиной беспокойства властей является ухудшение рыночной ситуации для Intel: контрактное производство полупроводников не оправдало себя — выручка упала на 1%, а чистые убытки во втором квартале 2024 года составили $1,61 млрд. После этого рыночная оценка компании за сутки снизилась на $32 млрд, из-за чего начался отток инвестиций.