Конгресс США продумывает меры для выведения Intel из финансового тупика

Самая обсуждаемая — выплата Intel $8,5 млрд субсидий, что выходит за рамки указанного в «Законе о чипах» бюджета. На это американские власти могут пойти в качестве крайних мер, если ухудшится и без того шаткое положение вендора.

Причиной беспокойства властей является ухудшение рыночной ситуации для Intel: контрактное производство полупроводников не оправдало себя — выручка упала на 1%, а чистые убытки во втором квартале 2024 года составили $1,61 млрд. После этого рыночная оценка компании за сутки снизилась на $32 млрд, из-за чего начался отток инвестиций.