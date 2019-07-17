Конгресс США внесет запрет на снятие санкций с Huawei

По словам Марко Рубио, сенатора от штата Флорида, в Конгрессе недовольны решением президента и считают, что Huawei все еще является потенциальной угрозой для национальной безопасности США. В результате этого ей просто-напросто нельзя открывать доступ на американский рынок и тем более к технологиям американских компаний.

“Мы должны приложить совместные усилия, чтобы противостоять угрозе национальной безопасности США, которая исходит от Китая. Наш законопроект призван запретить американским компаниям сотрудничать с Huawei до тех пор, пока она не докажет, что их сотрудничество не представляет угрозу для национальной безопасности США”, — соглашается с Рубио Митт Ромни, сенатор от Юты. Судя по всему, Конгресс придерживается подобной позиции, так как считает, что Huawei занималась слежкой за американскими чиновниками с целью передачи полученных данных спецслужбам Китая. И если они не запретят китайской компании сотрудничать с американской стороной, то тем самым, по их мнению, они собственноручно передадут секретные данные США правительству Китая.