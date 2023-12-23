Конкурент Илона Маска Джефф Безос рассказал, почему не использует PowerPoint

По словам Безоса, PowerPoint не решает необходимых задач: инструмент позволяет готовиться к презентациям спустя рукава, если докладчик не проработал рабочую задачу, то может скрыть свою «небрежность за пунктами презентации и попытаться уйти от вопросов». Поэтому вместо PowerPoint в Amazon используют текстовые презентации — подробное и детализированное описание решения рабочей проблемы.

Кроме того, встречи и совещания в Amazon проходят необычно: собравшиеся молчат и записывают свои мысли, а уже потом начинается обсуждение. Безос объяснил это хронической нехваткой времени для нормальной подготовки к встрече. Некоторое время сотрудники сидят в присутствии друг друга, но в полной тишине. Это позволяет «критически взглянуть на стоящие перед ними вопросы, сделать заметки или уточнить свои мысли».

«Встреча направлена ​​на то, чтобы задавать вопросы, на которые никто не знает ответа, и пытаться найти путь к их решению. И на таких встречах можно добиться настоящих прорывов», — отметил глава Amazon.