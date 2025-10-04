Конкурент Маска заговорил его фразами о жизни человечества в космосе

Опубликовано 04 октября 2025, 20:501 мин.
Конкурент Маска заговорил его фразами о жизни человечества в космосеМежду ними соревнование
Глава Amazon Джефф Безос, он же владелец космической компании Blue Origin, предсказал, что в ближайшие десятилетия миллионы людей будут жить в космосе. Это заявление он сделал в ходе выступления на конференции Italian Tech Week в итальянском Турине.
© Ferra.ru
Безос выразил уверенность, что люди будут стремиться к жизни в космосе, а роботы возьмут на себя выполнение тяжёлой работы, в то время как над их головами будут парить огромные центры обработки данных с искусственным интеллектом.
Это одно из публичных заявлений Безоса, которые он регулярно делает на фоне таких же слов Илона Маска, с которым они являются давними конкурентами. По мнению обозревателей портала TechCrunch, это заявление можно рассматривать как попытку Безоса превзойти другого Маска, который ранее предсказал колонизацию Марса и появление миллиона жителей к 2050 году.