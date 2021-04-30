Наука и технологии
Сегодня в 09:32
Конкурент SpaceX Илона Маска совсем скоро начнёт продавать билеты космическим туристам
Правда, не совсем ясно, по какой цене
Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом, заявила о скором начале продаж билетов для космических туристов. Конкурент SpaceX сделал это, запустив также обратный отсчёт, который закончится 5 мая 2021 года.
Сообщается, что туристы полетят в космос на новейшем корабле компании — New Shepard. Как пишет Business Insider, до сих пор Blue Origin так и не озвучила стоимости билетов. Возможно, это произойдёт как раз 5 мая.
Отметим, что другая космическая компания, Virgin Galactic, уже продала около 600 билетов по 250 тыс долларов (18,7 млн рублей) каждый.
Стоит отметить, что полёт от компании Безоса продлится около 11 минут. За это время желающие смогут подняться на высоту более 100 км, взглянув на Землю со стороны, и вернуться обратно.