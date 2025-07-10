Конкурент SpaceX намекнул на эпатажность компании Маска

Опубликовано 10 июля 2025, 15:451 мин.
Конкурент SpaceX намекнул на эпатажность компании МаскаИ о привлечении новых клиентов
В США одним из ключевых конкурентов SpaceX является аэрокосмическая компания Rocket Lab, привлекающая клиентов как из государственного, так и частного секторов. Вчера гендиректор Rocket Lab Питер Бек заявил об «уравновешенности и стабильности компании», намекнув на SpaceX.
Бек подчеркнул, что его компания «просто строит ракеты и спутники и не занимается ни чем другим». Это явный намёк на политическую деятельность и противоречивые заявления Илона Маска, заявившего о создании собственной партии.
Штаб-квартира Rocket Lab находится в Калифорнии, но основная деятельность сосредоточена в Новой Зеландии. Rocket Lab как подрядчик предлагает полный цикл космических услуг: от запуска ракет, разработки и создания спутников до управления аппаратами на орбите.
Rocket Lab насчитывает 2600 сотрудников. На данный момент компания совершила 67 запусков ракеты-носителя Electron и вывела на орбиту более 230 спутников. Также компания занимается разработкой многоразовой ракеты Neutron — конкурента Falcon 9 от SpaceX.