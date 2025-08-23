Конкурент SpaceX разработает космическую логистику для доставки военных грузов по всему миру

ВВС США заключили контракты с обеими компаниями для изучения возможностей транспортировки грузов с орбиты на поверхность Земли. Исследования будут проводить подрядчики и Лаборатория ВВС.

Исследования и разработка будут проводиться в рамках проекта REGAL, представляющий собой экспериментальное подразделение Программы исследований и разработок ВВС США, направленное на создание многоразовой ракетной грузовой системы. Основная цель программы — тестирование коммерческих многоразовых ракетных систем и технологий транспортировки грузов.

Blue Origin будет проводить анализ возможностей транспортировки материалов между различными орбитальными и наземными пунктами. Anduril сосредоточится на разработке спускаемого контейнера для транспортировки грузов массой от пяти до десяти тонн.