Конкурент YouTube начал внезапно показывать порно в старых видео на новостных сайтах

Об этом сообщается в издании The Verge. Дело в том, что сам сервис прекратил свою работу еще 4 года назад, а просроченный домен для него приобрела порнокомпания 5 Star HD Porn. Ранее же многие новостные сайты встраивали ролики, размещенные на Vidme, что и привело к такому неожиданному для них исходу.

Таким образом, любой сайт, в котором есть встроенное видео с Vidme, гарантированно содержит порно. Сообщается, что жертвами этого инцидента стали такие крупнейшие интернет-ресурсы как New York Magazine, Washington Post, HuffPost, The Verge и прочие игроки рынка.