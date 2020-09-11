Конкурента производителя электромобилей Tesla обвинили во лжи

Доклад с соответствующими выводами обнародовала компания Hindenburg Research, основной специализацией которой, в свою очередь, являются судебно-финансовые исследования.

”Тревор Милтон превратил обман в публичную компанию стоимостью 20 миллиардов долларов и подписал партнерские соглашения с некоторыми ведущими автопроизводителями в тщетных попытках догнать Tesla”, — говорится в представленном документе.

В Hindenburg Research, например, утверждают, что в опубликованном ранее видео, на котором электрогрузовик Nikola One движется на высокой скорости, на самом деле происходит обман. Компания, якобы, перед стартом записи видео дала своему транспортному средству разогнаться с вершины холма, в результате чего конечный видеопродукт вводит потенциальных покупателей в заблуждение.

В свою очередь основатель Nikola Тревор Милтон уже выступил с официальным заявлением, согласно которому он уже в самое ближайшее время выпустит опровержение опубликованного документа.