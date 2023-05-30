Консалтинг призван ускорить импортозамещение в российском ИТ секторе

На пленарном заседании TAdviser SummIT 2023 замглавы Минцифры, Максим Паршин, подчеркнул, что тренд на замещение импортных товаров в России будет только усиливаться, и в этом процессе важную роль может сыграть IT-консалтинг. Паршин рассказал о состоянии IT-сферы, об импорте и экспорте, а также ответил на вопросы участников саммита, представляющих разные секторы экономики. Для оказания такой поддержки требуются обучающие и информационные мероприятия. Паршин отметил, что в этом процессе большую роль может сыграть IT-консалтинг, хотя в России этот сектор пока не развит.

Замминистра считает, что IT-консалтинг мог бы помочь разрабатывать стратегии цифровизации и цифровой трансформации, а также проводить обучающие программы. Он отметил, что поскольку специализированный IT-консалтинг не развит в России, и поэтому появление таких бизнесов будет приветствоваться.

В октябре 2022 года Минцифры включило IT-консалтинг в перечень видов экономической деятельности, относящихся к сфере информационных технологий. Этот список также включает разработку программного обеспечения и производство или проектирование компьютеров разных типов. Прибыль от этих видов деятельности учитывается при регистрации IT-компаний.